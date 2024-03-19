Политолог: в Евросоюзе нарастают внутренние конфликты

Евросоюз оказался в сложной политической и финансовой ситуации, это увеличивает интерес к идее использования доходов от активов РФ, считает политолог Наталия Елисеева.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что часть доходов от замороженных российских активов может быть направлена в Европейский фонд мира для оказания военной помощи Украине.

“Это не новая мысль, мы обсуждаем это несколько месяцев”, – сказал он.

Накануне состоялось заседание глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Участники не приняли окончательного решения относительно использования доходов от российских активов, однако согласовали выделение дополнительных пяти миллиардов евро в Европейский фонд мира на поддержку Киева.«”Поскольку напрямую они вступить в конфликт не могут, то есть послать войска, то пытаются обходными путями сделать так – причем за счет замороженных российских активов, что является абсурдной ситуацией. Это, конечно, абсолютно незаконно и не имеет никакой юридической силы, но Европейскому союзу это может оказаться все равно… Они так делают, потому что, во-первых, у Евросоюза заканчиваются средства, во-вторых – потому что нарастают внутренние конфликты. Пока они занимались Украиной, внутренние проблемы не решались. Огромное количество точек социального напряжения, с которыми нужно что-то делать. И все эти точки требуют финансирования. Поэтому вот таким образом пытаются затыкать дыры”, – пояснила Наталия Елисеева.

Если в итоге передача части доходов от активов РФ в Европейский фонд мира будет одобрена, то практическая реализация решения займет немало времени, считает она.«”Даже если это будет одобрено, вопрос в реализации – когда это будет исполнено. А реализовано это будет не сразу, на это уйдут месяцы… Делать политические заявления – это одно, а практическая реализация – другое”, – указала политолог.

Взято отсюда.