Политолог: визит Сунака в Киев показал, что НАТО не сработало

Основное предназначение договора, подписанного британским премьером Риши Сунаком и Владимиром Зеленским – поддерживать веру жителей Украины в то, что Запад им по-прежнему намерен помогать, считает политолог Алексей Чадаев.

Великобритания в рамках договора о сотрудничестве в сфере безопасности обязалась поддерживать Украину в течение последующих 10 лет, об этом сказано в документе, подписанном в Киеве Сунаком и Зеленским.

Соглашение предусматривает три вида гарантий безопасности со стороны Лондона: предоставление Киеву помощи “для защиты и восстановления территориальной целостности”, сдерживание эскалации конфликта, а также поддержку в процессе евроатлантической интеграции Украины.«

"Я думаю, что это соглашение является констатацией фактического положения вещей, которое состоит в том, что НАТО как ключевой интерфейс западной помощи Украине не сработало. То есть по факту мы имеем дело с набором двусторонних взаимодействий: США – Украина, Германия – Украина, Франция – Украина. А собственно натовский механизм забуксовал. Они просто этим документом фиксируют это состояние, что теперь главный интерфейс – не блок НАТО, а прямые отношения между странами", – сказал Чадаев в эфире радио Sputnik.

Главный смысл долгосрочного договора одной из ведущих стран НАТО с Киевом – поддержать надежды жителей Украины на интеграцию в состав альянса, полагает он.«”Зеленский во время своего недавнего вояжа по странам Прибалтики говорил: дайте хоть одно свидетельство того, что мы находимся на пути в НАТО… И я думаю, что реальный смысл этого договора – укрепить изрядно пошатнувшуюся веру украинцев в то, что Запад им по-прежнему намерен помогать”, – добавил политолог.

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Взято отсюда.