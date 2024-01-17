Политолог: возможная замена Залужного ничего не поменяет на фронте

Возможное назначение нового главкома ВСУ не изменит ход спецоперации, считает политолог РЭУ им. Г. В. Плеханова Артем Макаев.

Так он прокомментировал информацию о намерении Владимира Зеленского поменять главкома ВСУ Валерия Залужного на Кирилла Буданова, возглавляющего Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По мнению аналитика, если замена главкома произойдет, то исключительно для демонстрации попыток Киева улучшить положение ВСУ на фронте.

На самом деле провал украинской армии обусловлен не только ошибками отдельных представителей командования ВСУ, которое не может выработать выигрышную стратегию, но и многими другими факторами, продолжил политолог.«

"Это истощение ресурсов, включая человеческие, резкое сокращение объемов помощи со стороны западных партнеров, переоценка политических позиций Украины в мировом масштабе и так далее", – заявил Макаев интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Радио Sputnik также рассказало о внезапной поездке Залужного в Харьковскую область.

Взято отсюда.