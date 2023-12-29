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Политолог: Украина стала “троянской свиньей” для Америки

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Политолог: Украина стала "троянской свиньей" для Америки

Надежды Украины на победу улетучиваются, союзники Киева проявляют колебания в то время как Россия сумела пережить санкции и превратила экономику в “военную машину”, сказано в статье на сайте CNN.

“В западных столицах мантра о поддержке Украины звучит как “столько, сколько потребуется”. Но, стоя рядом с (Владимиром) Зеленским в этом месяце, (президент США Джо) Байден заявил, что США будут поддерживать Украину “столько, сколько мы сможем””, пишет автор.

Некоторые ведущие аналитики приходят к выводу, что пришло время для трезвой переоценки ситуации, говорится в статье.

В эфире радио Sputnik публикацию прокомментировал политолог, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот.«”Авторов таких заметок называют на Украине “агентами Кремля”, как и любого, кто пишет более-менее здравую аналитику… В США ситуация сложная в результате раскола между демократами и республиканцами, глобалистами и национальными элитами, существуют проблемы с финансовой стабильностью… А сама по себе Украина не выполняет тех задач, которые были на нее возложены. Целью поджигания Украины со стороны США было ослабление России, а получилось все с точностью наоборот: мы окрепли, а они ослабли”, – сказал политолог.

Очевидное бессилие США в этом конфликте губит их авторитет, продолжил он.«”Все больше и больше стран, видя, как Россия противостоит США, начинают заявлять об амбициях самим решать будущее своего народа. В общем, гегемон трещит по швам. И Украина, которую хотели использовать как троянского коня против России, стала троянской свиньей для Америки”, – заключил Юрий Кот.Прямой эфирПровал контрнаступа: главный итог 2023 года для Киева и “кураторов”26 декабря, 15:33

Взято отсюда.

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