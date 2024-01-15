Политолог: зачем России переговоры, на которых ее будут пытаться обмануть?

Папа римский Франциск разрабатывает идею проведения в Ватикане переговоров представителей России и Украины, рассказал поддерживающий контакты с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.

“Сейчас папа готовит мини-саммит у себя по мирным переговорам. То есть разрабатывается с дипкорпусом как российским, так и украинским, идея приглашения делегатов той и другой страны в Ватикан для налаживания переговоров, для сверки обоюдных позиций”, – сказал Севастьянов РИА Новости.

По словам председателя ВСС, глава римско-католической церкви проводит консультации на эту тему.

В эфире радио Sputnik политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отметил, что вопрос не в месте проведения переговоров, а в темах для обсуждения.«”Ватикан в этом отношении ничем не хуже и не лучше других предложенных переговорных площадок. Свои услуги предлагал Африканский союз, свои услуги предлагает Турция, ряд других государств. Вопрос же не в том, где собраться, вопрос в том, на основании чего собраться, какие бумаги будут лежать на столе. Собраться ради того, чтобы просто в очередной раз поговорить, бессмысленно. Собраться для того, чтобы попытаться еще раз обмануть Россию? … А зачем России переговоры, на которых ее будут пытаться обмануть? Поэтому сначала нужно услышать с той стороны конкретные, реализуемые для России предложения, а потом уже говорить о площадке – вопрос не в месте сбора, а в конструктивном содержании переговоров”, – так видит ситуацию политолог.

В Москве ранее указывали, что Россия готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на свое участие в них.

Как заявляли в Кремле, все требования Москвы известны, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий.

Взято отсюда.