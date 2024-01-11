Политолог: Зеленский смотрит в зеркало, а говорит о ком-то другом

Пауза на поле боя даст России возможность перегруппироваться и снова атаковать, поэтому таких пауз не будет, заявил Владимир Зеленский после встречи в Таллине с президентом Эстонии Аларом Карисом.

“Эта пауза будет помогать Российской Федерации… Дать паузу, рискнуть дать два-три года Российской Федерации, и (она) потом может переехать нас, и мы бы так не рисковали… Потому пауз, которые помогут России, точно не будет”, – сказал Зеленский, его слова приводит эстонский портал ERR.

В эфире радио Sputnik политолог Денис Батурин высказал мнение, что в данном случае Зеленский был вполне искренен – война стала необходимым условием для существования его режима.«”Речь идет о том, что Украина не будет останавливать противодействие России, она намерена оказывать военное давление в самых форматах. Прекращение огня для Зеленского означало бы, что в качестве следующего шага союзники Украины скажут: раз огонь прекращен, то нужно либо его возобновлять – но оружия мало, – либо идти на какие-то переговоры, заморозку (конфликта) и так далее. На это Зеленский не готов, война для него – это опора режима и условие для существования”, – сказал Батурин.

Излагая свое видение конфликта, Зеленский приписывает России собственные намерения, считает политолог.«”Он сказал, что временное прекращение огня пойдет на пользу России – она вновь накопит оружие и боеприпасов. Это ситуация, когда Зеленский смотрит в зеркало и, якобы говоря о ком-то другом, описывает самого себя… Говоря якобы о России, он самом деле говорит об Украине”, – полагает Денис Батурин.

Главной целью турне Зеленского по странам Прибалтики является напомнить Западу об Украине, продолжил он.«”Просить оружие у Прибалтийских стран достаточно смешно, речь идет скорее о политических целях. Это страны, которые входят в Евросоюз, обладают там правом голоса. Они также входят в НАТО и могут быть посредниками, которые будут передавать Украине оружие из других европейских стран и из США. А главное – увеличивать хор голосов в поддержку Украины”, – пояснил Денис Батурин.

Взято отсюда.