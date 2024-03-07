Польша предложила отменить торговые преференции для Украины

Польша предложила Евросоюзу отменить все торговые преференции, предоставленные Украине после начала специальной военной операции, заявил премьер-министр республики Дональд Туск.«

"Необходимы изменения, которые защищали бы европейский и польский рынок и польских производителей. Под изменениями мы понимаем необходимость возвращения плюс-минус к правилам, которые действовали в товарообороте с Украиной и другими третьими странами до начала войны", – цитирует его РИА Новости.

Туск подчеркнул, что Варшава хочет продолжать помогать Киеву, но при этом ей необходимо защищать европейский и польский сельскохозяйственный рынок.

Радио Sputnik ранее сообщало, что Туск пригрозил полностью закрыть границу с Украиной.

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