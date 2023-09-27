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Получивший 90% ожогов тела подросток из Красноярского края сам поджег на себе одежду

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Получивший 90% ожогов тела подросток из Красноярского края сам поджег на себе одежду

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В Красноярском крае подросток пожег на себе ожеду и получил 90% ожогов тела

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В Красноярском крае 15-летний школьник поджег на себе одежду и получил 90% ожогов тела. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в Туруханском районе 26 сентября — бегущего и кричащего школьника в огне увидела в окно местная жительница. Женщина вышла из дома, догнала несовершеннолетнего и начала пытаться его тушить.

Для этого местной жительнице пришлось положить школьника на землю и попросить соседей принести воды. В результате ей удалось «сбить» огонь и подростка увезли в больницу в критически тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него 90% ожогов тела.

По данным Telegram-канала, школьник самостоятельно поджег на себе одежду, предварительно обновив статус в социальных сетях. Текст был адресован некой девушке, сообщает Baza.

Полицейские Красноярского края выясняют детали и обстоятельства произошедшего. Что толкнуло подростка на поджигание собственной одежды на данный момент не уточняется.

Ранее в Подмосковье мужчина поджег свою бывшую девушку.

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