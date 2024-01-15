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“Получилось самое поганое”. Какие претензии у финских властей к россиянам?

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"Получилось самое поганое". Какие претензии у финских властей к россиянам?

Глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен намерен добиться полного запрета сделок с недвижимостью, связанных с Россией, в настоящее время идет поиск “юридических решений”, сообщила финская группа изданий Uutisuomalainen, публикацию цитирует РИА Новости.

Финские власти фактически ведут дело к конфискации собственности россиян, считает писатель, журналист Игорь Мальцев.«”Мы видим, какая сейчас обстановка с русской недвижимостью… У русских действительно набралось всякой недвижимости в Финляндии, потому что это было удобно, близко и так далее. Но после февраля 2022 года начали всплывать проблемы: русским перекрыли счета, плюс русских стараются туда не пускать, если нет вида на жительства, а просто есть там недвижимость. Со счетами получилось самое поганое. Для того, чтобы купить недвижимость в Финляндии и вообще где угодно в ЕС, должен быть счет в той же стране, в том числе потому что нужно платить за коммуналку. И теперь люди тотально не могут платить со своих финских счетов за свою финскую недвижимость. К ним выдвигают претензии и угрожают забрать их собственность, люди готовы заплатить, но им не дают. По факту это такой способ экспроприации”, – сказал писатель в эфире радио Sputnik.

Ранее правительство Финляндии приняло решение о продлении срока закрытия границы с Россией до 11 февраля. Предыдущее решение о закрытии границы действовало до 14 января. В МВД Финляндии заявили, что цель этого решения – остановить нелегальную миграцию на восточной границе.

В Москве эту меру назвали необоснованной, а обвинения в адрес РФ – надуманными.

Программу с участием Игоря Мальцева слушайте здесь. Итоги. ВечерБайден злится на Нетаньяху, фермеры в ФРГ, Россия и Иран сверяют часы19:04

Взято отсюда.

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