“Помощь заглохла”. Кирби заявил, что у США закончились деньги для Киева

США приостанавливают выделение военной помощи Киеву из-за прекращения финансирования, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.«”Помощь, которую мы предоставляли, заглохла”, – цитирует его РИА Новости.

По словам Кирби, Украина уже получила последний пакет американской помощи.«”Мы выдали из имевшихся запасов последний пакет (помощи Украине, – ред.), на который у нас было финансирование”, – сказал он.

Конгресс США так и не согласовал выделение дополнительной помощи киевскому режиму. Американский бюджет на 2024 год пока не предусматривает таких расходов.

Радио Sputnik ранее писало, что без одобрения конгресса Вашингтон не сможет продолжить выделение средств на поддержку Киева.

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