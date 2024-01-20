Украинские войска терпят катастрофическое поражение в зоне боевых действий, такого мнения придерживается бывший советник главы Пентагона полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.«

"Конфликт на Украине заканчивается катастрофическим поражением для Киева и США", – написал он в соцсети X.

По мнению эксперта, руководство Соединенных Штатов “совсем не понимает”, как следует действовать в условиях современных вооруженных конфликтов, включая также ближневосточный кризис.

“Вашингтон противостоит миру, который он не знает и не понимает”, — резюмировал Макгрегор.

Ранее в субботу телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что помощники президента США Джо Байдена заявили американским законодателям, что Россия может победить в конфликте на Украине в течение нескольких недель, если конгресс не согласится выделить Киеву дополнительную помощь.

Радио Sputnik также писало, что Владимира Зеленского предупредили о катастрофе в случае очередного продления военного положения.

Взято отсюда.