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Порядка 40 человек эвакуировали из окрестностей горящей нефтебазы в Клинцах

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Порядка 40 человек эвакуировали из окрестностей горящей нефтебазы в Клинцах

Порядка 40 жителей эвакуировали из окрестностей горящей нефтебазы в городе Клинцы Брянской области, рассказали РИА Новости в экстренных службах.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в результате сброса снаряда дроном ВСУ в Клинцах загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, в тушении участвуют ГУ МЧС России по Брянской области и Брянский пожарно-спасательный центр.«

"Около 40 жителей эвакуировали из окрестностей горящей в Клинцах нефтебазы после удара дрона ВСУ", – сообщил представитель экстренных служб.

По словам собеседника агентства, спасатели заблаговременно подготовили пункты временного размещения на случай ухудшения пожарной обстановки.

Радио Sputnik сообщало, что средства РЭБ уничтожили над Брянской областью три украинских ударных дрона.

Взято отсюда.

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