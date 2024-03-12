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Поселок в ДНР подвергся массированной атаке украинских беспилотников

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Поселок в ДНР подвергся массированной атаке украинских беспилотников

Поселок Гольмовский в ДНР подвергся массированной атаке дронов ВСУ, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.«”Массированной атаке дронов вооруженных формирований Украины подвергается поселок Гольмовский (Никитовский район Горловки)”, – написал он в Telegram-канале.

О последствиях не сообщается.

Со своей стороны, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), проинформировало, что в 11:10 мск по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки было выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров.

Ранее радио Sputnik сообщало, что средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Ростовскую область.

Взято отсюда.

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