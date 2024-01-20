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“Последняя вещь”. В США объяснили нежелание Запада поставить Украине F-16

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"Последняя вещь". В США объяснили нежелание Запада поставить Украине F-16

Страны Запада откладывают и в конечном итоге вряд ли передадут Киеву истребители F-16, поскольку не верят в успех ВСУ и не хотят впустую тратить военные ресурсы, заявил РИА Новости экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

Ранее датская газета Berlingske со ссылкой на Минобороны королевства сообщила, что отправка Данией первых истребителей F-16 на Украину откладывается на срок до полугода.«

"Поставка F-16 на Украину едва ли станет сюрпризом для россиян, вряд ли они не смогут справиться с ними. Как раз наоборот. Уверен, у России уже есть решение. Думаю, что на Западе это знают. Вот почему, на мой взгляд, Дания и Нидерланды недавно отложили поставку F-16 на шесть месяцев", – сказал отставной офицер в интервью информагентству.

По мнению Риттера, обозначенный срок в полгода неслучаен. К этому времени конфликт либо будет завершен, либо его исход станет окончательно понятен, продолжил американский экс-разведчик. «”Последняя вещь, которая нужна Западу, – предоставить F-16 и видеть, что их сбивают, как только эти истребители взлетают, или взрывают прямо на аэродромах”, – добавил собеседник информагентства.

Радио Sputnik рассказало, к какому неутешительному выводу по поводу F-16 пришли на Украине

Взято отсюда.

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