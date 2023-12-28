“Последние штаны”: в чем смысл намека Берлина Вашингтону по поводу Украины

В Берлине верят, что несмотря на политические разногласия в США, Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву, заявил представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

Он прокомментировал сообщение госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что американская администрация выделяет Украине военную помощь на сумму 250 миллионов долларов. Блинкен назвал этот пакет помощи последним в 2024 году.

Конгресс США ушел на рождественские и новогодние каникулы, не одобрив законопроект, который включает в себя новый транш военной помощи Киеву в размере 61 миллиарда долларов.

В эфире радио Sputnik политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев отметил, что неясная ситуация в Вашингтоне не может не беспокоить Берлин.«”У Германии есть свой шкурный интерес: она хочет по минимуму оплачивать военные поставки Украине и хочет, чтобы это делали Соединенные Штаты… Потому что Россию в ФРГ многие недолюбливают, но не настолько, чтобы снять с себя последние рубашку и штаны и отправить их на помощь Украине. Поскольку Германия уже очень сильно пострадала – бизнесу стало тяжело работать, многие производства закрылись, – найти деньги на поддержку Украины Берлину сложно. А у Америки они есть, и это (заявление Бюхнера, – ред.) такой намек Соединенным Штатам, что делиться надо”, – считает политолог.

Европа в любом случае продолжит оказывать поддержку Украине, однако объемы этой помощи остаются под вопросом, продолжил он.«”Все зависит от того, насколько население европейских стран готово к затягиванию поясов. Скажем, итоги выборов в такой стране как Нидерланды, которая помогает Украине в относительных цифрах больше, чем Германия, должны насторожить… Но думать, что Евросоюз перестанет помогать Украине, не стоит – он будет ей помогать, вопрос в том, каким будет размер этой помощи. Будут тужиться – хоть немножко, да наскребут. Другое дело, насколько этого хватит”, – добавил Вадим Трухачев.

Взято отсюда.