“Посмотрим”. Медведев высказался о принудительной мобилизации на Украине

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания заявил, что Москва посмотрит, чем закончится принудительная мобилизация на Украине.

Фрагмент совещания по доукомплектованию Вооруженных Сил РФ он опубликовал на своей странице в социальной сети “ВКонтакте”.«”Киевский режим срочно приступил к чрезвычайным мерам по принудительной мобилизации украинских граждан, в том числе в странах Евросоюза. Посмотрим, чем у них это закончится”, – сказал Медведев.

Он отметил, что в России поставленные президентом РФ Владимиром Путиным задачи по доукомплектованию ВС РФ выполнены в полном объеме и в обозначенные сроки. Всего к службе было привлечено более 500 тысяч человек.

Медведев также подчеркнул, что Украину поражает численность россиян, добровольно вставших на защиту родины, добавляют Аrgumenti.ru.

Радио Sputnik сообщало, что украинцев в Лондоне призвали встать на воинский учет.

Взято отсюда.