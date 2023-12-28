Посол Японии в России прокомментировал передачу США ракет для Patriot

Посол Японии в России Акира Муто заверил замглавы МИД РФ Андрея Руденко, что передаваемые Токио Вашингтону ракеты для ЗРК Patriot не будут использованы на Украине, сообщили в японской дипмиссии.

Ранее в Белом доме подтвердили решение японских властей о передаче США ракет для названных зенитно-ракетных комплексов, заявив, что это якобы будет способствовать повышению безопасности Японии, а также укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.«

"Муто заявил, что решение о передаче ракет было принято исключительно ради безопасности Японии, мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, и что использование ракет не предусмотрено на Украине", – приводит сообщение посольства РИА Новости.

По словам главы дипмиссии, Токио будет продолжать стремиться к обеспечению собственной безопасности, а также к продолжению диалога с Москвой.

В четверг днем радио Sputnik сообщило, что в МИД России указали послу Японии на деструктивные шаги со стороны Токио.

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