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Посол: США могут подписать с Украиной документ о гарантиях безопасности

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Посол: США могут подписать с Украиной документ о гарантиях безопасности

Вашингтон может подписать с Киевом документ о гарантиях безопасности, стороны уже проводят по этому вопросу консультации, заявила американский посол на Украине Бриджет Бринк.

В пятницу премьер-министр Великобритании Риши Сунак и Владимир Зеленский подписали рассчитанное на 10 лет соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Лондоном и Киевом.

Согласно документу, Британия обязалась поддерживать Украину на протяжении названного периода. Договор состоит из девяти частей: оборона и безопасность, морская безопасность, сотрудничество в оборонной сфере, защита критической инфраструктуры, пропаганда, обеспечение кибербезопасности, борьба с преступностью, фискальная поддержка и “восстановление Украины”.«

"Мы уже начали двусторонние консультации с правительством, с офисом (Зеленского, – ред.), правительственными учреждениями, и мы обсуждаем с ними то, какими могут быть обязательства в сфере безопасности с нашей стороны. Состоялось два раунда, и переговоры продолжатся, администрация Байдена стремится к этой договоренности", – цитирует Бринк украинское издание "Европейская правда". Фрагмент публикации приводит РИА Новости.

Бринк, по данным издания, не стала уточнять очертания или сроки будущего соглашения, поскольку переговоры продолжаются.

Посол также заверила, что Соединенные Штаты поддерживают стремление Украины в НАТО, а соглашение о безопасности призвано обеспечить “мост безопасности”, пока эти намерения не реализовались.

Радио Sputnik писало, что украинцы усомнились в полезности визита Сунака в Киев.

Взято отсюда.

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