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Посол Украины отреагировал на слухи о передаче Киеву истребителей Mirage

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Посол Украины отреагировал на слухи о передаче Киеву истребителей Mirage

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко в интервью изданию Le Point призвал не доверять слухам о передаче Киеву истребителей Mirage 2000D.

Во время беседы с дипломатом журналист издания рассказал о распространяющейся в Сети информации о возможной передаче самолетов Украине и уточнил, заинтересован ли Киев в их получении. Омельчинко заявил, что украинские власти сделали выбор в пользу американских истребителей F-16. «”Пожалуйста, не верьте слухам, потому что если что-то и делается, то в тишине”, – приводит РИА Новости слова дипломата.

При этом посол добавил, что стороны ведут дискуссии и рассматривают разные варианты.

Радио Sputnik сообщало, когда Украина может получить первые истребители F-16.

Взято отсюда.

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