Подписанное Киевом и Лондоном соглашение о сотрудничестве не оставляет украинской стороне шанса выйти из конфликта переговорным путем, заявили в посольстве РФ в Соединенном Королевстве.

Комментарий дипмиссии есть в распоряжении РИА Новости.

Накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил Киев, где объявил о выделении крупнейшего пакета помощи в размере 2,5 миллиарда фунтов (3,2 миллиарда долларов) на 2024 год и подписал с Владимиром Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности сроком на 10 лет.«

"Лондон продолжает рассматривать эту страну как нацеленный против России геополитический инструмент. Подписанное в Киеве британо-украинское соглашение свидетельствует о том, что Незалежной не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путем, делая ее "разменной монетой" в авантюрах англосаксов в Евразии", – приводит агентство фрагмент документа.

Дипломаты отметили, что новые военные поставки на Украину не изменят соотношения сил и катастрофического для Киева исхода конфликта.«

"На сей раз Риши Сунак пообещал выделить еще больше средств на закупку смертоносных вооружений, включая ракеты дальнего радиуса действия и ударные дроны. Эти поставки не изменят общего соотношения сил и катастрофического для Украины исхода конфликта. Зато будут способствовать затягиванию и ужесточению боевых действий, а значит, приведут к новым жертвам. Лицемерно на этом фоне выглядят "крокодиловы слезы" британского руководства о загубленном будущем Украины", – заявили в посольстве.

Средства британских налогоплательщиков, выделяемые на поддержку киевского режима, Лондону следовало бы направить на борьбу с кризисом в самой Британии, обратили внимание в российском посольстве.

Радио Sputnik сообщило, что США также могут подписать с Украиной документ о гарантиях безопасности.

Взято отсюда.