Посольство Украины в Лондоне призвало сограждан встать на воинский учет

Консульский отдел украинского посольства в Великобритании призвал украинцев, покинувших страну более трех месяцев назад, встать на воинский учет в течение недели.«”В соответствии с требованиями порядка организации и ведения военного учета… призывники, военнообязанные и резервисты должны… в случае выезда за пределы Украины на срок более трех месяцев находиться на воинском учете по месту консульского учета”, – говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.

Для постановки на воинский учет лицам призывного возраста необходимо явиться с паспортом и военно-учетными документами в одно из дипломатических учреждений Украины в течение семи дней с момента прибытия в Великобританию, пояснили в консульстве.

Радио Sputnik сообщало, какие ограничения для бежавших за границу украинцев может ввести Киев.

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