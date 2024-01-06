“Поставка давно назрела”. В ФРГ призвали к ударам по объектам в России

Представители ряда немецких партий, в частности, свободных либералов (СвДП), “Зеленых” и оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) снова обратились к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом передать Украине крылатые ракеты Taurus, следует из заявлений политиков.

Отмечается, что представители “Зеленых” и ХДС выступают за нанесение ударов вглубь территории России.

Эксперт по обороне СвДП и глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн выступила за поставку Киеву Taurus. Она не стала открыто призывать к нанесению ударов по объектам в РФ, однако подчеркнула, что европейским странам нужно продолжать поддержку Украины – поставлять больше боеприпасов, деталей для танков Leopard 2 и решиться на передачу ракет. «”Германия должна, наконец, их (Taurus, – ред.) поставить, чтобы прервать российские линии снабжения”, – сказала она в интервью изданию Rheinische Post.

В свою очередь, представитель партии “Зеленые” в бундестаге по вопросам оборонной политики Сара Нанни в беседе с тем же немецким изданием выразила мнение, что удары по территории России – это “лучший способ” защитить население Украины. Она утверждает, что такие меры соответствуют нормам международного права.«

"Поставка крылатых ракет Taurus Украине давно назрела. <…> Самая эффективная защита от российских авиаударов – это обстрел целей на территории России и на оккупированных территориях на востоке Украины, откуда Россия осуществляет свои атаки ", – сказала Нанни.

Аналогичными мыслями с Rheinische Post поделился депутат немецкого парламента от оппозиционного ХДС, член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер. «”Ракеты Taurus важны, потому что эта система очень эффективна и позволяет ликвидировать структуры снабжения и командования далеко за линией фронта”, – отметил немецкий политик.

Кизеветтер выразил мнение, что с помощью ракет ВСУ смогут уничтожить Крымский мост, Черноморский флот РФ, что вынудит Россию оставить Крым.

Радио Sputnik ранее писало, какую неутешительную новость о ЗРК Patriot сообщили Украине.

Взято отсюда.