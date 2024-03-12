реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Постпред РФ заявил ОЗХО о планах Киева применять в терактах химоружие

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Постпред РФ заявил ОЗХО о планах Киева применять в терактах химоружие

Запад не смог опровергнуть данные российской стороны, представленные ОЗХО, о планах Киева осуществить теракты против военнослужащих РФ с применением химвеществ, заявил постпред РФ при ОЗХО и посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин.

Выступая на 105-й сессии исполнительного совета ОЗХО, которая прошла в Гааге с 5 по 8 марта, Тарабрин сообщил, что Россия представила на полях сессии данные об использовании Украиной токсичных химикатов в военных целях.«”Сообщили в том числе и о раскрытых ФСБ России планах украинских спецслужб осуществить теракты против российских военнослужащих, представителей органов власти, политических и общественных деятелей с применением произведенного в США аналога токсичного вещества BZ”, – сказал в интервью РИА Новости Тарабрин.

По его словам, применение токсичных химикатов киевским режимом приобрело системный характер, используются от удобрений и пестицидов до биотоксинов и химикатов.

Накануне заседания в Гааге российская сторона направила в Техсекретариат ОЗХО ноту с просьбой распространить среди государств-участников Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО) имеющуюся у РФ свежую информацию относительно применения ВСУ токсичных химикатов, а также провела брифинг, с демонстрацией подтверждающих материалов.«”Представители западного лагеря на наше мероприятие не пришли. Что не помешало им привычно назвать предоставленные нами сведения российской дезинформацией и пропагандой. Однако как-либо опровергнуть нас они не смогли”, – сообщил РИА Новости постоянный представитель РФ.

Дипломат сообщил, что Россия обладает достаточной технической экспертизой для проведения анализа и расследования случаев применения украинской стороной токсичных химикатов, ФСБ РФ проводит предусмотренные законодательством мероприятия.

В конце февраля радио Sputnik сообщало, что сотрудники ФСБ предотвратили в Запорожской области теракт с применением химоружия.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

В Госдуме рассказали, когда состоится инаугурация президента после выборов

Выборы. Голосование Фото: Олег Укладов/"Толк" На пост главы государства претендуют четыре кандидата:…

В Новосибирске экс-директор батутного центра заплатит 1,6 млн за…

Суд Фото: pixabay.com Свою вину 35-летний директор не признал. По…

Названы самые опасные годы жизни для всех знаков зодиака

Астрология. Гороскоп Фото: pixabay.com Представителей знаков зодиака в разные периоды…

В УФСИН России по Алтайскому краю состоялось торжественное мероприятие,…

Праздник «Служу России, служу Закону!» прошел в концертном зале «Сибирь»…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp