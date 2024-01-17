Посыпал Шольц на рану. Байден приказал канцлеру ФРГ оплатить счет ВСУ

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Странная математика у Олафа Шольца и компании получается. До этого его телефонного разговора с Джо Байденом они планировали в 2024-м восемь миллиардов евро на укронацистов потратить. А после – заявили, что согласовали с гегемоном семь. Куда делся еще один? На оплату межгорода? Усушка-утряска? Или, учитывая стесненные финансовые обстоятельства, Шольц выпросил у хозяина разрешение сэкономить? Так бы и сказал. Фермеры бы зачли как результат своей активности и разошлись бы. Им же примерно такая сумма на налоговые льготы и топливные субсидии и нужна.

Но не сказал. Из чего напрашивается подозрение, что семь – это не восемь минус один. Как бы это не плюс к тем восьми, а итого – 15. Звучит, конечно, абсурдно для страны, у которой и бюджета-то нет, а в том, что будет, уже дыра в 17 миллиардов. Но когда у тебя эпическая забастовка, требующая твоей отставки, гордо провозглашать продолжение спонсирования чужой войны – тоже совсем не верх благоразумия. Тем более если речь идет о подчинении главе другого государства. Того как раз понять нетрудно – ему очень надо, чтобы кто-то оплачивал его украинские счета, коль его самого такой возможности лишили. Вот он и воспользовался телефонным правом.

То есть свои его ни во что не ставят, зато потомок гордых германцев становится на задние лапки. Хотя есть сомнения: а Олаф точно немец? Заглянуть бы к нему в аусвайс, да тот, похоже, отобрали и держат в Белом доме. Не иначе как у Байдена на Шольца что-то есть, что не мудрено, памятуя о его сомнительных делишках в бытность бургомистром Гамбурга. Либо он разрушает страну своего проживания исключительно из любви к искусству. В экономике рецессия, в промышленности деиндустриализация, на улицах бунт. В СДПГ текучка. “Ох, кака у них текучка”. Рекордна. За два года, что Шольц работает канцлером, 30 тысяч бросили партбилеты на стол.

Потому что тоже поняли, на кого он работает. Если копнуть глубже, то, поди, выяснится, что он не только знал об угрозе подрыва “Северных потоков” (что естественно – Байден не стеснялся его присутствия, когда предупреждал об этом публично, поэтому все знали). Он не только умыл руки, но, не исключено, что сам их и наложил. Скрипучий голос старого маразматика, видимо, оказывает на него то же воздействие, что и дудочка крысолова на грызунов,– лишает воли. И возмутиться бы бюргерам тем, что во власти завелась крыса, и потребовать бы им пристального внимания спецслужб к этому субъекту. Да вот только те тоже получают приказы на английском.

Поэтому Богу – богово, а немцам – убогого. Германия, важно сообщила его канцелярия после получения ЦУ от Байдена, “продолжит предоставлять Украине финансовую, военную и гуманитарную помощь”. Гуманитарную, заметим, в последнюю очередь. Можно, конечно, предположить, что президент США держит канцлера ФРГ за причинное место. Но у того, судя по всему, и там ливерная колбаса. Ясно же, что этот пирожок не с яйцами.Прямой эфирКиевские власти дали рекомендации США и партнерам15:44

Взято отсюда.