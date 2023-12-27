“Повод гордиться”. Пушилин о вынесенном ему на Украине заочном приговоре

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что рассматривает вынесенный ему на Украине заочно приговор в качестве повода для гордости.«

"Я рад. Для меня это повод гордиться – даже вражеская "прокуратура" признала мое участие в организации возможности для людей Донбасса сделать свой выбор. И мы его сделали. Отлично, работаем дальше", – сказал в интервью РИА Новости глава региона.

Суд на Украине заочно приговорил Пушилина к 15 годам тюрьмы, сообщили ранее в офисе генпрокурора страны.

Там добавили, что обвинение было предъявлено в связи с тем, что по распоряжению главы ДНР в республике был проведен референдум о ее вхождении в состав РФ.

Радио Sputnik также сообщало, что суд на Украине заочно вынес приговор блогеру Юрию Подоляке.

Взято отсюда.