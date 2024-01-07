Премьер Баварии призвал предоставить Украине “единственный серьезный шанс”

Германия должна передать Украине крылатые ракеты Taurus, чтобы не позволить России победить в конфликте, заявил премьер-министр Баварии и председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер.«”Германия должна предоставить крылатые ракеты (Taurus, – ред. ) Украине <…> Это дало бы стране возможность отражать постоянные удары беспилотников и ракет. Это единственный серьезный шанс для Украины вновь набраться мужества и не дать русским победить”, – приводит его слова портал T-Online.

Зедер также заявил, что Германии и Евросоюзу будет грозить “реальная проблема безопасности”, если Россия одержит победу, а США продолжат в будущем избегать решения международных кризисов. На фоне этого премьер Баварии призвал к значительному перевооружению бундесвера.«”Мы должны наращивать обороноспособность”, – заключил Зедер.

Радио Sputnik сообщало, что депутаты двух немецких партий призвали к ударам по объектам в России.

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