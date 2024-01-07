Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Премьер Баварии призвал предоставить Украине “единственный серьезный шанс”

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Премьер Баварии призвал предоставить Украине "единственный серьезный шанс"

Германия должна передать Украине крылатые ракеты Taurus, чтобы не позволить России победить в конфликте, заявил премьер-министр Баварии и председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер.«”Германия должна предоставить крылатые ракеты (Taurus, – ред. ) Украине <…> Это дало бы стране возможность отражать постоянные удары беспилотников и ракет. Это единственный серьезный шанс для Украины вновь набраться мужества и не дать русским победить”, – приводит его слова портал T-Online.

Зедер также заявил, что Германии и Евросоюзу будет грозить “реальная проблема безопасности”, если Россия одержит победу, а США продолжат в будущем избегать решения международных кризисов. На фоне этого премьер Баварии призвал к значительному перевооружению бундесвера.«”Мы должны наращивать обороноспособность”, – заключил Зедер.

Радио Sputnik сообщало, что депутаты двух немецких партий призвали к ударам по объектам в России.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Погода

Алтайский депутат, идущий в президенты, предложил ввести экзамен для Деда Мороза

07.01.2024

 Погода

Возможна изморозь: 7 января в Бийске ожидается до минус шести градусов

07.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Это было предсказуемо”. В США ужаснулись ситуации с запасами ракет

07.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Перешли грани”. Пушилин высказался об ударах ВСУ по Белгороду и Донецку

07.01.2024

 Специальная Военная Операция

Премьер Баварии призвал предоставить Украине “единственный серьезный шанс”

07.01.2024

 Специальная Военная Операция

В ВСУ отреагировали на перенос сроков передачи истребителей F-16 Данией

07.01.2024

 Новости

Названы повышающие иммунитет продукты

07.01.2024

 Новости

Названы возможные энергетические проблемы Евросоюза в 2024 году

07.01.2024

 Новости

Жена разбившегося с дочерьми актера Оливера выступила с заявлением

07.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix