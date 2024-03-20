Премьер Индии Моди поздравил Путина с победой на выборах

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России, сообщает пресс-служба Кремля.«”В ходе обстоятельного телефонного разговора Нарендра Моди поздравил Владимира Путина с уверенной победой на выборах президента Российской Федерации и высказал искренние пожелания благополучия и процветания российскому народу. С обеих сторон с удовлетворением отмечено, что взаимовыгодные связи в торгово-экономической и инвестиционной областях, в сферах энергетики и транспорта поступательно и динамично развиваются в русле особо привилегированного стратегического партнерства”, – говорится в Telegram-канале Кремля.

Собеседники также обменялись мнениями по ряду вопросов международной повестки дня, в частности, в контексте ситуации вокруг Украины, и подтвердили настрой на “дальнейшую координацию России и Индии в многосторонних форматах, включая Шанхайскую организацию сотрудничества и БРИКС”.«”Разговор прошел в теплом и дружеском ключе. Владимир Путин, в свою очередь, пожелал Нарендре Моди успешного проведения предстоящих в Индии парламентских выборов”, – заключили в пресс-службе.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Путина поздравил председатель КНР Си Цзиньпин.

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