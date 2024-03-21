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Премьер Украины допустил возможность мобилизации менее 500 тысяч граждан

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Премьер Украины допустил возможность мобилизации менее 500 тысяч граждан

Премьер Украины Денис Шмыгаль допустил возможность мобилизации в ряды украинской армии менее 500 тысяч граждан страны.«

"Мы понимаем, что нам не нужно столько мобилизованных, как было объявлено", – сказал Шмыгаль в интервью Bloomberg Television, отвечая на вопрос о мобилизации.

Шмыгаль отметил, что Киев будет продолжать борьбу, если получит от западных партнеров обещанное количество артиллерийских снарядов, а также ракет большой и средней дальности.

Владимир Зеленский в конце прошлого года заявил, что получил обращение представителей генштаба ВСУ с просьбой дополнительно мобилизовать 450–500 тысяч украинцев.

На текущей неделе журнал Forbes сообщил, что ВСУ недостает десятков военных бригад, приведя в качестве примера ситуацию, когда в окрестности населенного пункта Работино Запорожской области было направлено “подкрепление”, в составе которого не было тяжелой техники.

В октябре журнал The Time со ссылкой на офис Зеленского писал, что ряды украинской армии настолько поредели, что военкомы были вынуждены призывать на службу людей, средний возраст которых составлял 43 года.

Ранее радио Sputnik сообщило, что на Украине, по данным СМИ, скоро некому будет сеять.

Взято отсюда.

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