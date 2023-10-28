Президент Ирана оценил обвинения о том, что Тегеран стоит за нападением ХАМАС на Израиль

Раиси отверг обвинения, что за нападением ХАМАС на Израиль стоит Тегеран

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что сопротивление в Палестине независимо, оно само принимает решения и не получает приказов из Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, сопротивление и его сторонники в Палестине и на Ближнем Востоке независимы, они самостоятельно принимают решения и не получают приказов из Тегерана.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военный бюджет ХАМАС обеспечивается Ираном на 90%.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

город Горняк



Источник