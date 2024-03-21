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Президент ЮАР поздравил Путина с победой на выборах

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Президент ЮАР поздравил Путина с победой на выборах

Президент ЮАР Сирил Рамафоса поздравил российского лидера Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства.«

"Президент Сирил Рамафоса от имени правительства и народа Южной Африки поздравил президента Российской Федерации… Владимира Путина с переизбранием на должность президента Российской Федерации", – цитирует РИА Новости сообщение канцелярии главы Южно-Африканской Республики.

Сирил Рамафоса заявил о приверженности ЮАР многостороннему сотрудничеству с Россией, в том числе в рамках ООН, G20, БРИКС и других организаций.«”В заключение президент Рамафоса указал на твердую веру ЮАР… в то, что ЮАР будет продолжать взаимодействовать как с Российской Федерацией, так и с Украиной в поисках прочного мира между двумя соседними странами”, – отмечается в документе.

Ранее радио Sputnik сообщало, что бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва поздравил президента РФ Владимира Путина с победой на выборах главы государства.

Взято отсюда.

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