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При атаке дронов-камикадзе ВСУ на село под Белгородом есть погибшие

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При атаке дронов-камикадзе ВСУ на село под Белгородом есть погибшие

Два человека погибли в результате атаки трех дронов-камикадзе ВСУ на село Рождественка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он добавил, что тяжелое ранение также получил местный житель.«

"… Бригада скорой помощи выехала на место, как только будет позволять оперативная обстановка, пострадавшего доставят в медицинское учреждение", – написал в Telegram-канале Гладков.

Губернатор отметил, что повреждения также получили экскаватор и манипулятор.

Радио Sputnik сообщало, что объявленная в пятницу утром ракетная опасность в Белгороде и окрестностях продлилась больше двух часов.

Взято отсюда.

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