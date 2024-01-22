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“Прибыльный бизнес”. Туск рассказал о планах Польши и Украины

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"Прибыльный бизнес". Туск рассказал о планах Польши и Украины

Польша и Украина договорились о совместном создании оборонно-промышленных предприятий в двух странах, заявил польский премьер-министр Дональд Туск.«”Мы намерены быстро завершить эти переговоры об общих инвестициях в производстве вооружения”, – сказал он.

Прибывший с визитом в Киев Туск на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским сказал, что с большим удовлетворением воспринял заявление главы киевского режима о совместной работе.«”Мы будем создавать общие предприятия, будем инвестировать в фирмы в Польше и на Украине, которые будут производить и действовать в пользу увеличения наших оборонных возможностей – и Украины, и Польши, и всей Европы. Также это будет прибыльный для обеих сторон бизнес”, – приводит РИА Новости слова Туска.

Также польский премьер подчеркнул, что его страна намерена и впредь оказывать помощь Украине.«

"Мы договорились также о дальнейшем финансировании помощи. Ранее помощь была без денег. Но понятно, что некоторые возможности себя исчерпывают. Польша будет готова производить и поддерживать, если говорить об оборудовании, экипировке, Украину. Мы вместе будем искать финансирование и не будем избегать коммерческих решений, если говорить о польских поставках в пользу Украины. Мы будем вместе заботиться о нашей безопасности, а также общих интересах", – сказал Туск.

Радио Sputnik сообщало, что в Польше испугались последствий смещения линии фронта на запад Украины.

Взято отсюда.

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