“Причина на виду”. Почему Блинкен заблокировал заявление G7 по России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заблокировал принятие странами G7 заявления с осуждением прошедших в России президентских выборов, пишет газета La Repubblica со ссылкой на свои источники. Как отмечает издание, указание Блинкена “застало врасплох” союзников США по Большой семерке. Решение было продиктовано желанием Вашингтона не давать повода Москве “вмешиваться в предстоящие американские выборы”, утверждается в статье.

В эфире радио Sputnik научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев прокомментировал публикацию.«”Как госсекретарь США может заблокировать заявление G7? Или “семерка” уже честно призналась, что это объединение – мелкий антураж под американцев? Они же делали вид, что они международная организация со своей позицией. Сам факт того, что американцы могут что-то заблокировать в G7, доказывает, что никакой “семерки” нет, а есть США и “кордебалет” с ними. Теперь что касается названной причины. Блокировать негативные заявления по отношению к нашим выборам нужно из-за их некорректности, а не из-за того, что мы будем “вмешиваться”. Надеюсь, господин Блинкен достаточный профессионал, чтобы знать, что мы в их выборы не вмешивались никогда. А если он верит в наше вмешательство, тогда мне очень жаль американский дипломатический корпус”, – сказал Дмитрий Журавлев.

Если блокировка заявления G7 и имела место по инициативе американской стороны, то по другой причине, считает политолог.«”Эта причина на виду, но на ней не фокусируют внимание. Я имею в виду окончание украинского кризиса. Окончить его дипломатическим путем невозможно, если ты поливаешь Россию грязью. Надо кран на гряземёте как минимум прикрутить на время, если хочешь о чем-то договориться. И если это так, то это хорошо. Если они действительно начнут выбирать слова, а не заниматься руганью по отношению к нам, значит, эта версия верна, и они хотят о чем-то договориться”, – заключил Дмитрий Журавлев.

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