“Придется поднапрячься”. Почему в НАТО прогнозируют войну с Россией

Население стран НАТО должно готовиться к тотальной войне с Россией в ближайшие 20 лет, заявил глава военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр.«

"Мы должны понимать, что наше мирное существование не является само собой разумеющимся. И именно поэтому мы должны подготовиться к конфликту с Россией. Нам нужно быть готовыми по всему. Нужно создать систему, которая позволит обучить больше людей на случай войны, вне зависимости от того, произойдет она или нет", – приводит его слова издание The Telegraph.

Бауэр призвал модернизировать промышленность, чтобы была возможность быстрее производить оружие и боеприпасы.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин прокомментировал заявление.«”Это так называемое стратегическое планирование НАТО, дается прогноз развития военно-политической ситуации на 10 лет и более. Бауэр заглянул на 20 лет и сказал, что, по его мнению, возможна война. Но примерно то же самое можно было сказать и год назад, и десять лет назад, и двадцать. Это заявление на самом деле не несет на себе никакой сегодняшней оценки ситуации”, – считает Алексей Подберезкин.

По его словам, смысл заявления главы военного комитета НАТО очень простой.«”То вооружение, военную технику и боеприпасы, которые были в натовских войсках, они отдали на Украину, а военной промышленности как таковой у них нет для того, чтобы воспроизводить оружие в масштабах большой сухопутной операции или войны. Поэтому его идея заключается в том, что если американцы сократят свою военно-техническую помощь Украине, то Европе придется поднапрячься и производить, а производить не на чем. Либо им придется изымать вооружения и боеприпасы не со складов, а уже непосредственно из войсковых соединений. Кстати, это немцев особенно беспокоит. Потому что если в войсках не останется боеприпасов, то что они смогут сделать?” – отметил военный эксперт.

По его мнению, в руководстве НАТО сделали определенный вывод из конфликта на Украине.«”Все эти кликушества направлены на то, чтобы поднять военно-технический потенциал, да и демографический военный потенциал Европы. Потому что они убедились, что США за них воевать не будут, американские гарантии ничего не стоят”, – заключил Алексей Подберезкин.Прямой эфирНАТО планирует войну с Россией в ближайшие 20 лет13:04

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