Западу придется признать, что единственный способ разрешить украинский конфликт, – разделить Украину и предоставить ей гарантии безопасности, пишет журналист британской газеты The Spectator Оуэн Мэттьюз.

Он отметил, что президент США Джо Байден не смог “собрать волю в кулак” и превратить территорию Украины в “глобальное поле битвы за демократию”. «”К величайшему сожалению, придется принять реалии на местах. Это означает фактический раздел (Украины) вдоль контролируемой линии, подкрепленный гарантиями безопасности для Киева”, – приводит РИА Новости фрагмент статьи.

Обозреватель также выразил мнение, что в предоставляемые Украине гарантии не будет входить обязательство принять восточноевропейскую страну в НАТО. Таким сейчас представляется единственный способ завершить украинский конфликт, резюмировал Мэттьюз.

Радио Sputnik также писало, на каких территориях Украине рекомендовали “поставить крест”.

Взято отсюда.