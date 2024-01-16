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Приложение “Радар.НФ” помогло сбить три БПЛА над Воронежской областью

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Приложение "Радар.НФ" помогло сбить три БПЛА над Воронежской областью

Приложение Народного фронта “Радар.НФ” помогло нейтрализовать три из восьми беспилотников во время ночной атаки ВСУ на Воронежскую область, сообщила пресс-служба организации.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь на вторник силами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских дрона над территорией Воронежской области. По словам губернатора региона Александра Гусева, в результате атаки пострадала девочка 2013 года рождения. По предварительным данным, повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных домов.«”Всего поступило 15 сигналов, все они были оперативно переданы военным, и все были по теме БПЛА или взрывов. Три БПЛА сбиты благодаря сигналам, поступившим от пользователей приложения “Радар.НФ”… благодаря помощи граждан удалось предотвратить нападение”, – рассказал руководитель проекта разработки приложения Михаил Камышев.

По данным Народного фронта, на сегодняшний день “Радар.НФ” скачали уже более 350 тысяч россиян.

Радио Sputnik рассказало, какие новые способы борьбы с дронами ВСУ начали применять российские танкисты.

Взято отсюда.

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