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Примаков привел пример когнитивного диссонанса еврочиновников

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Примаков привел пример когнитивного диссонанса еврочиновников

Евгений Примаков рассказал, какой была реакция слушателей лекций в Миланском университете на отмену курса по изучению творчества русского писателя Федора Достоевского.

В интервью “Царьграду” Примаков отметил, ему на глаза попался очень показательный диалог на эту тему в соцсети X, который на английском языке вели две женщины.«

"Одна из них пишет: "Как не стыдно? Почему запретили Достоевского? Ведь это же явно из-за того, что он русский". И какая-то замечательная дама ей отвечает: "Да нет же, Достоевского запретили не потому, что он русский, а потому, что он поддерживает Путина". Вот и весь ответ, понимаете…" – рассказал Примаков.

По его мнению, переписка указывает на наличие когнитивного диссонанса еврочиновников: с одной стороны, они пытаются бороться с любыми проявлениями расизма и защищать меньшинства, с другой – вводят санкции по национальному признаку.«”Это маразм в сознании, с которым они пытаются как-то уживаться. Но получается очень плохо”, – заключил Примаков.

Радио Sputnik также сообщило, что комитет ООН по расизму не упомянул в докладе проблему русофобии в ФРГ.

Взято отсюда.

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