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“Привыкли жить за счет России”. В Совфеде жестко осадили Зеленского

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"Привыкли жить за счет России". В Совфеде жестко осадили Зеленского

Украинские власти желают получить российские замороженные активы, потому что они привыкли жить за счет России, считает член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков, комментируя новый призыв Владимира Зеленского.

Ранее глава киевского режима в соцсети X призвал Запад передать Украине замороженные активы РФ в качестве “правильного сигнала”.«

"Вообще, что касается Зеленского и в целом Украины, они, примерно говоря, привыкли жить за счет России. Россия создала Украину как государство старанием наших предков, которые гибли за эти украинские земли миллионами, и эти земли оказались в составе Украины", – сказал Цеков РИА Новости.

Сенатор добавил, что хорошо знает привычку украинских властей разворовывать деньги. По словам Цекова, если обычно речь идет о десяти процентах “откатов”, на Украине эти цифры достигают 50 процентов и более. Отдельно он подчеркнул, что изъятие российских активов в пользу Украины незаконно, а на Западе опасаются связанных с этим рисков.«”Они (Запад, – ред.), безусловно, думают, как это сделать. Что их сдерживает? Они понимают, что это приведет к тотальному недоверию к Америке, европейцам со стороны других государств мира, которые не входят в этот перечень западной государственности. Они понимают, что это приведет к серьезному финансовому кризису и их это удерживает”, – заключил политик.

Радио Sputnik сообщало, что страны Европы боятся конфисковывать активы России.

Взято отсюда.

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