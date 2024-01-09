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Призыв Симоньян участникам “голой” вечеринки размещен в американском СМИ

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Призыв Симоньян участникам "голой" вечеринки размещен в американском СМИ

Издание Politico обратило внимание на “голую” вечеринку Анастасии Ивлеевой и разместило комментарий главного редактора медиагруппы “Россия сегодня” и RT Маргариты Симоньян по поводу скандала.

Американское СМИ привело слова Симоньян о том, что участники резонансного мероприятия могут “искупить” свой поступок “не кровью, а деньгами”.

Главред медиагруппы “Россия сегодня” и RT призвала оскандалившихся звезд закрыть 83 заявки на помощь от подразделений, находящихся в зоне СВО.

Радио Sputnik писало о реакции Ивлеевой на слухи об отъезде из России после скандальной вечеринки.

Взято отсюда.

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