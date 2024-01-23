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Проблемы с западной техникой подтолкнули ВСУ к “каннибализации”, пишут СМИ

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Проблемы с западной техникой подтолкнули ВСУ к "каннибализации", пишут СМИ

Украинцы столкнулись с невозможностью эффективно использовать немецкие танки Leopard 2, поскольку ремонтным бригадам не хватает запчастей для их починки, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для американского журнала Forbes.«

"У украинцев возникают реальные проблемы с ремонтом поврежденных танков и их возвращением в строй. <…> На передовой и в ремонтных центрах не хватает запчастей", – отметил обозреватель.

По словам Экса, из-за критической нехватки запчастей украинцы снимают детали с наиболее поврежденных Leopard 2, чтобы починить те, которые еще могут использоваться в бою. Но такая “каннибализация” усложняет работу ремонтных центров, которые вынуждены как устранять повреждения, так и заменять снятые детали на танках.«”Долгосрочное решение проблемы требует, чтобы немецкая промышленность производила детали для танков. Много и последовательно”, – заключил эксперт.

Радио Sputnik сообщало, что на Украине построят центр для ремонта танков.

Взято отсюда.

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