Прокуроров Самарской области поздравили с праздником

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником, сообщает “Волга Ньюс”.

Среди важнейших задач прокуратуры губернатор назвал надзор за выполнением национальных проектов и государственного оборонного заказа, противодействие экстремизму и коррупции.«

"В условиях проведения специальной военной операции особую важность имеет и постоянный контроль органов прокуратуры за соблюдением прав военнослужащих и их семей. Ваше внимание к проблемам защитников Отечества, их правовая поддержка – одно из слагаемых нашей общей победы", – подчеркнул губернатор.

Радио Sputnik сообщало, что в Волгограде открыли уголовное дело по факту осквернения памятника “Родина-мать”.

Взято отсюда.