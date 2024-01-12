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Прокуроров Самарской области поздравили с праздником

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Прокуроров Самарской области поздравили с праздником

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником, сообщает “Волга Ньюс”.

Среди важнейших задач прокуратуры губернатор назвал надзор за выполнением национальных проектов и государственного оборонного заказа, противодействие экстремизму и коррупции.«

"В условиях проведения специальной военной операции особую важность имеет и постоянный контроль органов прокуратуры за соблюдением прав военнослужащих и их семей. Ваше внимание к проблемам защитников Отечества, их правовая поддержка – одно из слагаемых нашей общей победы", – подчеркнул губернатор.

Радио Sputnik сообщало, что в Волгограде открыли уголовное дело по факту осквернения памятника “Родина-мать”.

Взято отсюда.

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