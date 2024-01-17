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“Пропадает сон и страх”: мать ВСУшницы рассказала о наркотиках в окопах

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"Пропадает сон и страх": мать ВСУшницы рассказала о наркотиках в окопах

Командиры ВСУ предлагали солдатам психотропные вещества и алкоголь на позициях в районе Артемовска, рассказала мать погибшей военнослужащей украинской армии.«”Перед тем как она погибла, за неделю до этого, она мне говорила, что здесь очень страшно, нас просто кинули, нас бросили на позициях, нам не дали ни помощь, ни защиты, ни поддержки, ничего, мы один паек делили на несколько человек, и не было воды”, – сказала РИА Новости мать погибшей.

Женщина рассказала, что для противодействия усталости военнослужащим ВСУ предлагалось пить алкоголь и употреблять наркотики, хотя это запрещено. Все правила нарушались, потому что в окопах воцарялось чувство страха и безысходности, и каждый хотел вернуться домой, уточнила собеседница информагентства.«”Они пили и глотали, все было. Чтобы не спать, я не разбираюсь, но пропадает сон, пропадает страх”, – добавила женщина.

Радио Sputnik приводило рассказ пленного о том, как ВСУшников снабжают наркотиками.

Взято отсюда.

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