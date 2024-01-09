“Просто печаль”. Разведчик ВСУ рассказал, почему украинцы не хотят в армию

На Украине нет достаточного количества готовых к военной службе патриотов или хотя бы националистов, чтобы без мобилизации покрыть потребности ВСУ в пополнении, уверен командир разведывательного взвода 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Валид Ю. с позывным “Крым”.«”Я считаю, что просто большинство мужчин не хотят служить. Потому что это поколение, родившееся в 80-90-е, мы не воспитывали в патриотизме, этого настроения нет в массах. То, что у нас есть отдельные националистические или национальные организации – это не показатель, этих людей очень мало, если брать процент от всех. Я смотрю на этих людей, которые сейчас приходят, на их мотивацию – это просто печаль”, – сказал “Крым” в интервью изданию “Украинская правда”.

Он рассказал, что в его взводе сейчас шесть человек, они утомлены и истощены, но из-за недостатка новобранцев их некому сменить на позициях.«

"Люди сейчас сидят на позиции шестые сутки. Я не могу их поменять, потому что их там двое и мне нужно дать еще двоих. У меня их нет… Человек, сидящий шесть суток в норе, он получится либо с простуженными почками, либо это будут отмороженные ноги. Вот у меня бойцы вышли недавно – у одного обморожения стоп второй ступени. Очень тяжело сейчас. Это не только у нас, это в целом по фронту. Это уже истощение. Те, кто могут увольняться по каким-либо основаниям, они увольняются. Только в этом месяце двое уволились из моего взвода, потому что у них были на это основания. Но просто они больше не могли воевать", – описал ситуацию командир.

По его мнению, Украине очень нужно усиление мобилизационных мер – это вопрос выживания, а если пытаться искать подход к каждому, власти “просто не успеют пополнить войско”.«”Мне кажется, речь идет об обязанности. Здесь не должно учитываться, хочет человек или не хочет… Если искать только мотивированных людей, мы не наберем даже и 20% того, что сейчас хочет Министерство обороны или Генеральный штаб. Но я думаю, что если с уже мобилизованными людьми обращаться правильно, то определенный процент из них найдут эту мотивацию уже там”, – поделился мнением офицер.

При этом, по словам Валида, на Украине замалчиваются проблемы армии, с которыми нужно работать.«”Ни один человек не выдержит в армии два года, имея два раза в год отпуск по 15 суток, он выгорит просто. А представьте, если к нему отношение, скажем так, как к скоту – такое от некоторых командиров. Это то, что убивает мотивацию. Люди приходят в армию и разочаровываются”, – пояснил собеседник издания.

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Взято отсюда.