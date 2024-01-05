“Провести охоту”. На Украине рассказали о целях российского удара по Киеву

Целью ракетного удара российских войск по Киеву было уничтожение украинской системы ПВО, считает полковник СБУ в отставке Олег Стариков.«”Россия нанесла удар с целью… выбить наши ракеты к зенитным ракетным комплексам, провести охоту на нашу систему ПВО для ее уничтожения”, – цитирует Старикова РИА Новости.

В эфире своего блога на YouTube-канале он также назвал ключевыми целями удара инфраструктурные объекты и военные базы ВСУ.

По словам отставного полковника, Россия провела классическую воздушную операцию, “перегрузившую” украинскую ПВО.

Второго января Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли групповой удар по предприятиям ВПК и складам с поставленными Западом боеприпасами в Киеве и его пригородах.

Российские силы наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, связи и военного управления с 10 октября 2022 года. Первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту 8 октября.

Ранее радио Sputnik писало, что украинский нардеп сравнила ракетный удар ВС России по Киеву с Армагеддоном.

Взято отсюда.