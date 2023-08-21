Пушилин сообщил о попытках ВСУ продвигаться на флангах Артемовска

Пушилин: ВСУ в последние дни пытались продвигаться на флангах Артемовска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последние дни несколько раз пытались продвигаться на флангах Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Горячей точкой, по его словам, остается село Клещеевка, противостояние за высоты идет на северо-западе населенного пункта.

В Андреевке украинские войска пытаются закрепиться и проводят попытки сделать это днем и ночью, подчеркнул врио главы ДНР.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили полевые склады боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Ивано-Дарьевка.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не согласился с заявлениями, что украинское контрнаступление провалилось.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.

Источник