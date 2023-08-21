Пушилин сообщил о занятии опорных пунктов ВСУ российскими войсками
Пушилин: ВС РФ заняли около трех опорных пунктов ВСУ в направлении Новокалиново
Российские войска заняли около трех опорных пунктов Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Как рассказал Пушилин, взятые под контроль опорные пункты находятся в направлении села Новокалиново.
На Марьинском направлении существенных изменений нет, отметил он. При этом врио главы ДНР назвал Южно-Донецкое направление самой горячей точкой.
Он добавил, что ВСУ продолжают попытки закрепиться на участке Старомайорское-Урожайное, но российские войска не допускают этого.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили полевые склады боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Ивано-Дарьевка.
Перед этим сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не согласился с заявлениями, что украинское контрнаступление провалилось.
Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.