Пушилин сообщил о занятии опорных пунктов ВСУ российскими войсками

Пушилин: ВС РФ заняли около трех опорных пунктов ВСУ в направлении Новокалиново

Российские войска заняли около трех опорных пунктов Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Как рассказал Пушилин, взятые под контроль опорные пункты находятся в направлении села Новокалиново.

На Марьинском направлении существенных изменений нет, отметил он. При этом врио главы ДНР назвал Южно-Донецкое направление самой горячей точкой.

Он добавил, что ВСУ продолжают попытки закрепиться на участке Старомайорское-Урожайное, но российские войска не допускают этого.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили полевые склады боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Ивано-Дарьевка.

Перед этим сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не согласился с заявлениями, что украинское контрнаступление провалилось.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.

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