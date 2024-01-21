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Пушилин: число погибших при обстреле рынка в Донецке возросло до 25

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Пушилин: число погибших при обстреле рынка в Донецке возросло до 25

Число погибших при обстреле Кировского района Донецка увеличилось до 25, пострадали 20 человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.«

"На данный момент подтвердилась информация о 25 погибших. По меньшей мере еще 20 человек пострадали, из них двое детей находятся в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В их числе есть и тяжелораненые, у многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей", – написал он в Telegram-канале.

Глава ДНР отметил, что по кварталу был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров.

Ранее в воскресенье мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что число погибших при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка возросло до 18.

Корреспондент РИА Новости передавал, что ряд магазинов в городе попали под обстрел со стороны ВСУ.

Радио Sputnik сообщило, что в приграничных городах Белгородской области установят укрытия от обстрелов.

Взято отсюда.

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