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Пушилин объяснил важность полного освобождения ДНР

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Пушилин объяснил важность полного освобождения ДНР

Необходимо полностью взять под контроль Донецкую Народную Республику в рамках задач, поставленных верховным главнокомандующим, заявил глава ДНР Денис Пушилин. «”Это действительно важно в плане обеспечения безопасности, в плане продвижения и выхода на административные границы бывшей Донецкой области. Для нас сейчас важно освободить всю Донецкую Народную Республику в рамках тех задач, которые стоят от верховного главнокомандующего”, – сказал он РИА Новости.

Подводя итоги 2023 года, Пушилин отметил важность освобождения Артемовска, Марьинки и Соледара. Он подчеркнул, что прошлый год был богат на “разноплановые” события. «

"В первую очередь нас волнует все, что связано с военной составляющей. Для нас знаковыми были освобождения наших населенных пунктов", – отметил глава ДНР.

Радио Sputnik сообщало, что немецкий депутат рассказал, зачем Европе нужен Донбасс.

Взято отсюда.

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