Пушилин рассказал, как далеко от Донецка находятся позиции ВСУ

Украинские войска находятся в 16 километрах от Донецка в сторону Авдеевки и в 33 километрах, если считать от Марьинки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире “Соловьев Live”.«

"Если брать в сторону Авдеевки, то это порядка 16 километров, если брать, вот сейчас от Марьинки отодвинули, от центра Донецка, наверное, где-то 32–33 километра. Вот такие сейчас расстояния", – приводит его слова РИА Новости.

Пушилин добавил, что никакого “переломного” момента на данном направлении фронта не случилось и говорить о победе пока рано.«”Наши ребята продолжают совершать подвиги, но по-прежнему у противника есть снаряды, противник отправляет большое количество личного состава на удержание тех населенных пунктов, которые сейчас есть в повестке. Здесь самое страшное и неправильное было бы раньше времени радоваться и делать какие-то выводы”, – подчеркнул он.

Радио Sputnik сообщало, что ВС РФ освободили село Веселое на Донецком направлении.

Взято отсюда.