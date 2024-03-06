Пушков ответил пословицей на призывы Макрона помогать Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в своих призывах проявлять больше мужества в помощи Украине продолжает подталкивать Запад к более активному участию в конфликте, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.«

"Макрон продолжает гнуть линию на активизацию участия Запада в войне на Украине. <…> "Война пришла на нашу землю", – пафосно заявил Макрон во время визита в Чехию, видимо, плохо понимая, чем была бы война на "его" земле. В общем, обычное дело для Макрона: ради красного словца (не пожалеет и отца, – ред.)" – написал он в Telegram-канале.

Пушков напомнил, что в Германии считают, что яркие заявления Макрона призваны скрыть тот факт, что Франция сильно отстает от других стран НАТО в вопросе поддержки Украины.«”Не языком надо болтать, а больше делать. Раздражение заявлениями Макрона в Берлине весьма велико”, – подчеркнул сенатор.

Радио Sputnik писало, что НАТО готовится к длительному конфликту с Россией.

Взято отсюда.